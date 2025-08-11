Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер предсказал, какое место «Спартак» займёт в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер предсказал, какое место «Спартак» займёт в РПЛ сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

«Спартак» — один из немногих клубов, которые, по мнению суперкомпьютера, имеют шансы занять как первое, так и последнее место в РПЛ. При этом наиболее вероятный расклад для красно-белых — шестая строчка по итогам сезона РПЛ.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Спартака»:

  • 1-е место — 2,9%;
  • 2-е место — 4,9%;
  • 3-е место — 8,2%;
  • 4-е место — 10,9%;
  • 5-е место — 12,8%;
  • 6-е место — 13,1%;
  • 7-е место — 12,7%;
  • 8-е место — 10,9%;
  • 9-е место — 8,2%;
  • 10-е место — 5,9%;
  • 11-е место — 4,3%;
  • 12-е место — 2,5%;
  • 13-е место — 1,4%;
  • 14-е место — 0,8%;
  • 15-е место — 0,4%;
  • 16-е место — 0,1%.

Напомним, по итогам стартовых туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года, а «Спартак» — с 2011-го
Истории
«Зенит» выдал худший старт сезона с 2008 года, а «Спартак» — с 2011-го
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android