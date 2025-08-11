Суперкомпьютер предсказал, какое место «Спартак» займёт в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

«Спартак» — один из немногих клубов, которые, по мнению суперкомпьютера, имеют шансы занять как первое, так и последнее место в РПЛ. При этом наиболее вероятный расклад для красно-белых — шестая строчка по итогам сезона РПЛ.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Спартака»:

1-е место — 2,9%;

2-е место — 4,9%;

3-е место — 8,2%;

4-е место — 10,9%;

5-е место — 12,8%;

6-е место — 13,1%;

7-е место — 12,7%;

8-е место — 10,9%;

9-е место — 8,2%;

10-е место — 5,9%;

11-е место — 4,3%;

12-е место — 2,5%;

13-е место — 1,4%;

14-е место — 0,8%;

15-е место — 0,4%;

16-е место — 0,1%.

Напомним, по итогам стартовых туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.