Суперкомпьютер предсказал, какое место «Спартак» займёт в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
«Спартак» — один из немногих клубов, которые, по мнению суперкомпьютера, имеют шансы занять как первое, так и последнее место в РПЛ. При этом наиболее вероятный расклад для красно-белых — шестая строчка по итогам сезона РПЛ.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Спартака»:
- 1-е место — 2,9%;
- 2-е место — 4,9%;
- 3-е место — 8,2%;
- 4-е место — 10,9%;
- 5-е место — 12,8%;
- 6-е место — 13,1%;
- 7-е место — 12,7%;
- 8-е место — 10,9%;
- 9-е место — 8,2%;
- 10-е место — 5,9%;
- 11-е место — 4,3%;
- 12-е место — 2,5%;
- 13-е место — 1,4%;
- 14-е место — 0,8%;
- 15-е место — 0,4%;
- 16-е место — 0,1%.
Напомним, по итогам стартовых туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.