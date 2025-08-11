«Валенсия» объявила о переходе экс-игрока «Тоттенхэма» Арно Данжумы

Полузащитник Арно Данжума перешёл из «Вильярреала» в «Валенсию». Нидерландский футболист подписал соглашение с клубом до 2028 года.

Фото: ФК «Валенсия»

«Данжума привнесёт в «Валенсию» скорость, баланс, умение забивать голы и универсальность, что позволит ему создавать опасность с разных позиций по всей атаке. Новый игрок «Валенсии» теперь доступен нашему тренеру и готов приступить к работе со своими новыми товарищами по команде перед началом соревнований», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее футболист также выступал за «Эвертон», «Жирону», «Тоттенхэм», «Борнмут» и «Брюгге». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.