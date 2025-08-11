Фермин Лопес: болельщики могут выдохнуть, я не покину «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес опроверг слухи об уходе из каталонского клуба. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Челси».

«Болельщики «Барселоны» могут выдохнуть, потому что я останусь здесь. Я не покину «Барселону», — приводит слова Лопеса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х.

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник сине-гранатовых принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.