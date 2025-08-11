Капитан «Пари НН» Майга извинился за своё удаление на 11-й минуте в матче с «Ростовом»

Капитан «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга извинился за своё удаление в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). Футболист получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры.

«Мне бы хотелось извиниться перед командой, тренерским штабом, нашими болельщиками за произошедшее во вчерашнем матче. Очень обидно, что получил красную карточку в самом начале игры и команда осталась в меньшинстве. Хочу сказать, что это бы не намеренный фол. Не ожидал, что будет красная карточка. Мы вместе бежали с игроком «Ростова» Константином Кучаевым за мячом, потом он отставил ногу, и по инерции получился наступ с моей стороны. Это получилось не специально, для меня это жёлтая карточка.

Это футбол, как капитан команды беру ответственность на себя, в поражении есть моя вина. Самое неприятное: мы чувствовали, что можем победить. Я был максимально заряжен на игру, как и команда. Мы хотели выиграть, чтобы набрать первые очки в сезоне. Но случилось это удаление, из-за чего всё пошло не так, как мы планировали. Ещё раз хочу принести извинения за случившееся, но теперь ментально переключаемся на следующие матчи», — приводит слова Майга пресс-служба клуба в телеграм-канале.