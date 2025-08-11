Скидки
Защитник ЦСКА Лукин: будем выигрывать и проводить хорошие матчи

Комментарии

Футболист ЦСКА Матвей Лукин высказался о предстоящих матчах армейцев. Защитник заявил, что игроки ЦСКА будут проводить хорошие матчи и добиваться побед.

«Мы не задумываемся о следующих матчах, а готовимся к определённой игре. Сегодня мы готовились к «Рубину», провели хороший матч, а сейчас уже думаем о Кубке. Будем восстанавливаться, выигрывать и проводить хорошие матчи», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, после четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с московским «Динамо».

