Егор Титов высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака»

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о возможном увольнении Деяна Станковича с тренерского мостика красно-белых. Бывший футболист выразил надежду, что сербский тренер сможет исправить ситуацию в «Спартаке».

«Не мне судить о возможном увольнении Станковича. Я не внутри коллектива. Не знаю, как это всё будет выглядеть. Надеюсь, что Деян как можно быстрее исправит эту ситуацию. Здесь только время, работа. Нужно успокоить футболистов и сказать, что у нас всё хорошо.

Как у нас было: если случался какой-то неудачный матч, то чем скорее следующий матч, тем нам было проще. Два-три дня, и уже играли. Ты справляешься, обыгрываешь команду, и совсем другое настроение и эмоции. Естественно, подогревается история про Станковича от прессы и так далее. Деян — человек поигравший, сам был большим мастером. Наверное, он знает, как успокоить игроков. Он играл при Моуринью и знает, как это было при нём. Надеюсь, что ситуацию Станкович исправит как можно скорее», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.