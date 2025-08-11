Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака»

Егор Титов высказался о возможном увольнении Деяна Станковича из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о возможном увольнении Деяна Станковича с тренерского мостика красно-белых. Бывший футболист выразил надежду, что сербский тренер сможет исправить ситуацию в «Спартаке».

«Не мне судить о возможном увольнении Станковича. Я не внутри коллектива. Не знаю, как это всё будет выглядеть. Надеюсь, что Деян как можно быстрее исправит эту ситуацию. Здесь только время, работа. Нужно успокоить футболистов и сказать, что у нас всё хорошо.

Как у нас было: если случался какой-то неудачный матч, то чем скорее следующий матч, тем нам было проще. Два-три дня, и уже играли. Ты справляешься, обыгрываешь команду, и совсем другое настроение и эмоции. Естественно, подогревается история про Станковича от прессы и так далее. Деян — человек поигравший, сам был большим мастером. Наверное, он знает, как успокоить игроков. Он играл при Моуринью и знает, как это было при нём. Надеюсь, что ситуацию Станкович исправит как можно скорее», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Канчельскис — о Станковиче: руководство «Спартака» хотело, чтобы произошло чудо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android