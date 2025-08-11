Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Карпукас объяснил удачный старт «Локомотива» в РПЛ

Артём Карпукас объяснил удачный старт «Локомотива» в РПЛ
Комментарии

Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался об удачном старте железнодорожников в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков после четырёх туров и занимает первое место в таблице чемпионата России.

«За счёт чего «Локомотив» стартовал лучше всех? Мы дисциплинированно добегаем на всех позициях на поле. В клубе собрались хорошие футболисты. Всё получается, всё будет хорошо. После четвёртого тура рановато нас называть кандидатами на чемпионство. Нам поставили задачу быть в тройке, мы будем делать всё, чтобы её выполнить», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой» в рамках 5-го тура чемпионата.

Материалы по теме
Карпукас: Батракову нужно давать «Золотой мяч», Алексей — сумасшедший футболист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android