Артём Карпукас объяснил удачный старт «Локомотива» в РПЛ

Футболист московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался об удачном старте железнодорожников в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков после четырёх туров и занимает первое место в таблице чемпионата России.

«За счёт чего «Локомотив» стартовал лучше всех? Мы дисциплинированно добегаем на всех позициях на поле. В клубе собрались хорошие футболисты. Всё получается, всё будет хорошо. После четвёртого тура рановато нас называть кандидатами на чемпионство. Нам поставили задачу быть в тройке, мы будем делать всё, чтобы её выполнить», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой» в рамках 5-го тура чемпионата.