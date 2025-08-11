Объявлены судейские назначения на матчи 2-го тура Пути РПЛ Кубка России

РФС на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
«Акрон» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Зенит» – «Рубин»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.
«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Владислав Целовальников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Зуев.
13 августа (среда)
«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.
«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Максим Перезва, помощники судьи – Варанцо Петросян, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Иван Абросимов; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.
«Локомотив» – «Балтика»: судья – Иван Сараев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Роман Галимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Александр Гончар.
14 августа (четверг)
«Зенит» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Вера Опейкина, помощники судьи – Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.