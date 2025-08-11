Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марадишвили бесплатно перейдёт из «Локомотива» в «Акрон» — источник

Марадишвили бесплатно перейдёт из «Локомотива» в «Акрон» — источник
Комментарии

Полузащитник Константин Марадишвили бесплатно перейдёт в тольяттинский «Акрон» из московского «Локомотива», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Футболист подпишет контракт с новым клубом до лета 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

По информации источника, изначально клубы вели переговоры об аренде, но пришли к соглашению о полноценном переходе. «Локомотив» получит 20 процентов с последующей перепродажи игрока. Отмечается, что продление контракта автоматически сработает, если футболист проведёт 70% матчей. Зарплата Марадишвили составит 2 млн рублей в месяц.

Ранее Марадишвили выступал за ЦСКА и «Пари НН». Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Материалы по теме
Артём Карпукас объяснил удачный старт «Локомотива» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android