Марадишвили бесплатно перейдёт из «Локомотива» в «Акрон» — источник

Полузащитник Константин Марадишвили бесплатно перейдёт в тольяттинский «Акрон» из московского «Локомотива», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Футболист подпишет контракт с новым клубом до лета 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

По информации источника, изначально клубы вели переговоры об аренде, но пришли к соглашению о полноценном переходе. «Локомотив» получит 20 процентов с последующей перепродажи игрока. Отмечается, что продление контракта автоматически сработает, если футболист проведёт 70% матчей. Зарплата Марадишвили составит 2 млн рублей в месяц.

Ранее Марадишвили выступал за ЦСКА и «Пари НН». Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.