Егор Титов: не соглашусь, что у «Спартака» и «Зенита» есть кризис

Бывший российский футболист Егор Титов высказался о «Спартаке» и «Зените». Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице, сине-бело-голубые — восьмое.

«У Станковича действующий контракт. Допускаю, что его могут уволить. Но давайте исходить из того, что у человека действующий контракт. Ближайший матч в РПЛ — супердерби «Спартак» — «Зенит» при своих болельщиках, где всё можно немножко исправить. Уверен, что шансы неплохие. «Зенит», как мы видели, сегодня тоже не в лучшем состоянии. Но не соглашусь, что у «Спартака» или «Зенита» есть какой-то кризис.

Против обеих команд играют от обороны, взломать их очень сложно. Мы увидели, что даже «Локомотив» избрал такую тактику. Видна хорошая работа тренерского штаба Галактионова. И не просто так «Локомотив» сегодня на первом месте. Я бы сказал так: не «Спартак» в кризисе, а «Локомотив» сегодня хорош. Эту победу нужно занести в актив команде, а не говорить о том, что «Спартак» плохой. Ни в коем случае. Считаю, что «Спартак» играл очень неплохо», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.