Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, кому посвятил победу над «Спартаком»

Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, кому посвятил победу над «Спартаком»
Комментарии

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Спартаком». Он заявил, что посвятил этот триумф своему сыну. Команды встретились в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«В первую очередь поздравляю болельщиков! На матче была такая атмосфера… Давненько мы не играли при такой атмосфере. И это был такой день, когда я и команда не могли проиграть, потому что у моего сына день рождения. Ему исполнилось 2 года, я его от всей души поздравляю. И эта победа сегодня для него!

Он даже выходил на матч со мной [на руках]. Он выходил со мной в прошлом году, мы обыграли «Спартак». И сейчас он выходил со мной снова», — сказал Баринов в интервью пресс-службе «Локомотива».

Материалы по теме
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android