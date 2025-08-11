Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, кому посвятил победу над «Спартаком»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Спартаком». Он заявил, что посвятил этот триумф своему сыну. Команды встретились в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

«В первую очередь поздравляю болельщиков! На матче была такая атмосфера… Давненько мы не играли при такой атмосфере. И это был такой день, когда я и команда не могли проиграть, потому что у моего сына день рождения. Ему исполнилось 2 года, я его от всей души поздравляю. И эта победа сегодня для него!

Он даже выходил на матч со мной [на руках]. Он выходил со мной в прошлом году, мы обыграли «Спартак». И сейчас он выходил со мной снова», — сказал Баринов в интервью пресс-службе «Локомотива».