Баринов оценил последнее дерби «Локомотива» и «Спартака»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Спартаком» в московском дерби. Команды встретились в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Матч прошёл в субботу, 9 августа. Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

«Я считаю, что для зрителей получилось крутое дерби. Много голов, хорошая атмосфера, две классные команды. Думаю, всем понравилось.

Четыре матча и четыре победы? Дальше — больше, как говорится», — сказал Баринов в интервью клубной пресс-службе железнодорожников.

Напомним, «Локомотив» набрал 12 очков за четыре стартовых тура РПЛ и возглавляет турнирную таблицу.