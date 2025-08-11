Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов оценил последнее дерби «Локомотива» и «Спартака»

Баринов оценил последнее дерби «Локомотива» и «Спартака»
Комментарии

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Спартаком» в московском дерби. Команды встретились в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Матч прошёл в субботу, 9 августа. Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

«Я считаю, что для зрителей получилось крутое дерби. Много голов, хорошая атмосфера, две классные команды. Думаю, всем понравилось.

Четыре матча и четыре победы? Дальше — больше, как говорится», — сказал Баринов в интервью клубной пресс-службе железнодорожников.

Напомним, «Локомотив» набрал 12 очков за четыре стартовых тура РПЛ и возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android