Игорь Дивеев оценил соперников сборной России в сентябре и октябре

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о соперниках национальной команды в осеннее межсезонье. 4 сентября сборная России дома сыграет с командой Иордании, 7 сентября россияне на выезде встретятся с соперниками из Катара. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.

«Хорошие соперники. Интереснее всего будет сыграть с Ираном и Катаром. Насколько я понимаю, у сборной Катара тренер любит, когда команда играет с мячом.

Тем более у них играем, погода будет жаркой, возможно, в шутку скажу, что в бассейн будем сразу бегать», — приводит слова Дивеева ТАСС.