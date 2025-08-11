Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев оценил соперников сборной России в сентябре и октябре

Игорь Дивеев оценил соперников сборной России в сентябре и октябре
Комментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о соперниках национальной команды в осеннее межсезонье. 4 сентября сборная России дома сыграет с командой Иордании, 7 сентября россияне на выезде встретятся с соперниками из Катара. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.

«Хорошие соперники. Интереснее всего будет сыграть с Ираном и Катаром. Насколько я понимаю, у сборной Катара тренер любит, когда команда играет с мячом.

Тем более у них играем, погода будет жаркой, возможно, в шутку скажу, что в бассейн будем сразу бегать», — приводит слова Дивеева ТАСС.

Материалы по теме
Дивеев: посмеялся, что Кахигао заинтересован во мне — «Спартак» и я
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android