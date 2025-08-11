Скидки
Егор Титов: спасать «Спартак» не надо

Ветеран «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, что может спасти московский клуб в нынешнем сезоне. Он считает, что красно-белых не нужно спасать.

— Что или кто может спасти «Спартак» и сезон, который только начался?
— Спасать «Спартак» не надо. Есть «Спартак» и люди, которые работают в клубе. Если люди хотят оставить добрый след… Вы можете выйти в следующем матче и помочь Деяну и себе. Если придёт новый наставник, то у него будут изменения. Возможно, будет совсем другой взгляд на футбол, стартовый состав и футболистов, — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

