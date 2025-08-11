Игрок «Сочи» Заика: первое очко в РПЛ, наконец-то, хоть за что-то зацепились

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о ничьей в матче с московским «Динамо» (1:1) в рамках 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сочинцы набрали первое очко в чемпионате и прервали серию из четырёх поражений во всех турнирах.

«Первое очко в РПЛ, наконец-то, хоть за что-то зацепились. На фарте, честно говоря, повезло, от самой игры не очень впечатления, от прошлого матча было больше [положительного]. Почему не получалось набирать очки? В первую очередь нужно в обороне лучше играть, потому что такие ошибки нелепые допускаем. Нужно улучшать игру, отталкиваться сначала от обороны, а потом в атаку играть.

Пока не было такого сбора команды, чтобы поговорить всей командой, обсудить результаты, но организовать надо. Нужно собраться и осознать ту ситуацию, где мы находимся. Чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше», — приводит слова Заики ТАСС.

После четырёх сыгранных туров чемпиона России «Сочи» набрал одно очко. Подопечные Роберта Морено располагаются на 15-м месте.