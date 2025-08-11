«Всё только начинается». Кучаев — о первой победе «Ростова» в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (1:0).

— Почему долго не удавалось забить?

— Где‑то вратарь хорошо сыграл, где‑то не везло. Просто не фартило, причём не первую игру.

— Что было в перерыве?

— Мы как более опытные игроки старались внушить парням, что ещё ничего не сделано. Неважно, что мы играем в большинстве, нужно забить. И если забьём, то не нужно останавливаться, потому что 1:0 — шаткий счёт.

Было видно, что «Пари НН» ждал наши ошибки, чтобы сыграть на контратаках. У них достаточно быстрая атака, которая может выбежать. Мы в центре поля старались ожидать этого, потому что такую оборону легче взламывать через фланг, а в центре нужно было быть внимательнее, чтобы не нарваться на контратаку.

Всё только начинается, это только три очка, хотя заслуживаем больше, на мой взгляд. После этой победы нельзя расслабляться, нужно набирать очки, которые мы уже потеряли, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров ростовчане находятся на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с тремя очками в активе. Нижегородцы располагаются на 16-й строчке, у команды на данный момент нет набранных очков.