Главная Футбол Новости

«Нужен другой вратарь». Робер Пирес призвал «ПСЖ» продать Матвея Сафонова

«Нужен другой вратарь». Робер Пирес призвал «ПСЖ» продать Матвея Сафонова
Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес призвал «ПСЖ» продать российского голкипера Матвея Сафонова.

«Доннарумму я бы оставил. Потому что он уверен в себе, и, конечно, благодаря ему «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Европы. Сафонов? Его бы я продал. Нужен другой вратарь, чтобы больше конкурировать с Доннаруммой и заставить его развиваться ещё сильнее», — заявил Пирес в интервью YouTube-каналу CARRÉ.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

