Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Сильянов: Раков — красавец. Ему нужно было сменить обстановку

Защитник «Локомотива» Сильянов: Раков — красавец. Ему нужно было сменить обстановку
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о прорыве полузащитника Вадима Ракова в нынешнем сезоне. Раков — воспитанник московского «Локомотива», который сейчас на правах аренды выступает за «Крылья Советов». В четырёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил четыре мяча и отдал один результативный пас.

«Слежу за успехами Вадима Ракова в «Крыльях», пишу ему, говорю, что он красавец. Ещё в «Локомотиве» было заметно, что он талантливый парень. Он бьёт с двух ног, мячи с лёта ловит. Мне кажется, ему надо было как-то расслабиться или сменить обстановку. Он это сделал и сейчас показывает свой уровень», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Черчесов прихлопнул «Зенит», Батраков — «Спартак», а ЦСКА — «Рубин»! РПЛ, ты — вау
Черчесов прихлопнул «Зенит», Батраков — «Спартак», а ЦСКА — «Рубин»! РПЛ, ты — вау
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android