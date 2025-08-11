Защитник «Локомотива» Сильянов: Раков — красавец. Ему нужно было сменить обстановку

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о прорыве полузащитника Вадима Ракова в нынешнем сезоне. Раков — воспитанник московского «Локомотива», который сейчас на правах аренды выступает за «Крылья Советов». В четырёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил четыре мяча и отдал один результативный пас.

«Слежу за успехами Вадима Ракова в «Крыльях», пишу ему, говорю, что он красавец. Ещё в «Локомотиве» было заметно, что он талантливый парень. Он бьёт с двух ног, мячи с лёта ловит. Мне кажется, ему надо было как-то расслабиться или сменить обстановку. Он это сделал и сейчас показывает свой уровень», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.