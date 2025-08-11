Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Дмитриев: чувствую в себе силы бороться за место в составе

Игрок «Спартака» Дмитриев: чувствую в себе силы бороться за место в составе
Комментарии

Крайний нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что готов бороться за место в основном составе красно-белых.

«Станкович всегда подсказывает на тренировках, что-то объясняет. В этом плане всё нормально. Мы все одна команда. Конечно, я чувствую в себе силы бороться за место в составе», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне 21-летний Дмитриев принял участие в четырёх матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Всего нападающий провёл на поле 153 минуты.

Напомним, после четырёх туров Мир РПЛ красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Егор Титов: спасать «Спартак» не надо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android