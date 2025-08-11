«Ахмат» хочет подписать Далера Кузяева

«Ахмат» хочет подписать полузащитника Далера Кузяева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Полузащитника, который является свободным агентом, очень хочет видеть в своей команде Станислав Черчесов. Всё лето Кузяев пытался найти команду в Европе. Самый конкретный интерес был от «Ганновера», который предлагал игроку зарплату € 400 тыс. в год.

Последним клубом Кузяева был «Гавр». С 2023 по 2025 год он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.