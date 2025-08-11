Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Абсолютно счастлив в клубе». Монтес опроверг слухи об уходе из «Локомотива»

«Абсолютно счастлив в клубе». Монтес опроверг слухи об уходе из «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба. Футболист заявил, что счастлив в российской команде.

«Сообщения зарубежных СМИ о моём уходе из «Локо»? Я капитан сборной Мексики, и клубы всегда будут подогревать подобные слухи о моём возвращении. Я не оставляю двери закрытыми, но являюсь игроком «Локомотива». Я абсолютно счастлив в клубе», — приводит слова Монтеса Metaratings.

В минувшем сезоне Монтес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Материалы по теме
Артём Карпукас объяснил удачный старт «Локомотива» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android