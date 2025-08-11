Скидки
«Пари НН» намерен оспорить красную карточку Майга

«Пари НН» намерен оспорить красную карточку Майга
Аудио-версия:
«Пари Нижний Новгород» намерен оспорить удаление своего полузащитника Мамаду Майга в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). Игрок получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» намерен оспорить красную карточку Мамаду Майга, которую капитан команды получил на 11-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Мы направили обращение в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод, который привёл к удалению полузащитника. У футболиста не было намерения нарушать правила. Фол произошёл вследствие того, что игрок «Ростова» Константин Кучаев резко отставил ногу при борьбе за мяч и Майга по инерции совершил наступ. С нашей точки зрения, игрок нашей команды в этом эпизоде заслуживает жёлтой карточки. В действиях Майга не было злого умысла и тем более намерения грубо нарушать правила», — сообщили «Чемпионату» в нижегородском клубе.

