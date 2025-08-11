«Тоттенхэм» предложил € 50 млн за вингера «Манчестер Сити» Савио — Романо

Лондонский «Тоттенхэм» предложил € 50 млн за трансфер бразильского нападающего Савио из «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «горожане» хотят получить за футболиста больше денег. Переговоры между клубами продолжаются.

Савио 21 год. Он выступает в Европе с 2022 года, после ухода из «Атлетико Минейро», ранее также играл за нидерландский ПСВ и испанскую «Жирону». В минувшем сезоне вингер провёл за «горожан» 48 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 50 млн.