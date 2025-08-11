Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: ЦСКА нужно держаться в лидирующей обойме, а не доверять оптоволокну

Алдонин: ЦСКА нужно держаться в лидирующей обойме, а не доверять оптоволокну
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на прогноз суперкомпьютера статистической платформы Opta Sport, который назвал армейцев главными фаворитами нынешнего сезона РПЛ. Красно-синие набрали восемь очков после четырёх туров и находятся на четвёртом месте.

«У «Локомотива» четыре победы, а у ЦСКА — три. Как армейцы могут иметь больше шансов на победу в чемпионате России? Мне кажется, что эта статистика лукавит. После четырёх туров несерьёзно оценивать шансы команд на чемпионство. ЦСКА хорошо стартовал, теперь главное — держаться в лидирующей обойме, а не доверять оптоволокну с точки зрения шансов на чемпионство. Это всё притянуто за уши.

Конечно, ЦСКА необходимы трансферы. В центре обороны есть опытный защитник Игорь Дивеев в паре с молодым: Лукиным или Абдулкадыровым. Но если Игорь пропустит матч, наступает не только тревога и волнение, молодому защитнику нужен опытный партнёр. Клубу нужно усилить эту позицию. Тот же Мойзес тоже может сыграть в качестве центрального защитника, но выглядит не столь эффективно, ведь заигрывается и идёт в обыгрыш. Это влияет на надёжность обороны», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам стартовых четырёх туров в РПЛ лидирует московский «Локомотив».

Материалы по теме
Суперкомпьютер предсказал, какое место «Спартак» займёт в РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android