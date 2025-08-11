Алдонин: ЦСКА нужно держаться в лидирующей обойме, а не доверять оптоволокну

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на прогноз суперкомпьютера статистической платформы Opta Sport, который назвал армейцев главными фаворитами нынешнего сезона РПЛ. Красно-синие набрали восемь очков после четырёх туров и находятся на четвёртом месте.

«У «Локомотива» четыре победы, а у ЦСКА — три. Как армейцы могут иметь больше шансов на победу в чемпионате России? Мне кажется, что эта статистика лукавит. После четырёх туров несерьёзно оценивать шансы команд на чемпионство. ЦСКА хорошо стартовал, теперь главное — держаться в лидирующей обойме, а не доверять оптоволокну с точки зрения шансов на чемпионство. Это всё притянуто за уши.

Конечно, ЦСКА необходимы трансферы. В центре обороны есть опытный защитник Игорь Дивеев в паре с молодым: Лукиным или Абдулкадыровым. Но если Игорь пропустит матч, наступает не только тревога и волнение, молодому защитнику нужен опытный партнёр. Клубу нужно усилить эту позицию. Тот же Мойзес тоже может сыграть в качестве центрального защитника, но выглядит не столь эффективно, ведь заигрывается и идёт в обыгрыш. Это влияет на надёжность обороны», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам стартовых четырёх туров в РПЛ лидирует московский «Локомотив».