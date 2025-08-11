Скидки
Гранат: Карпин не Гарри Поттер, который придёт с волшебной палочкой и всё наладит

Российский экс-футболист Владимир Гранат высказался о результатах московского «Динамо» на старте нового сезона. После четырёх туров Мир РПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков.

«В ситуации со стартом сезона «Динамо» всё объяснимо: новый тренер, новые требования, новые футболисты, а также есть травмированные игроки. Тренерство — непростая работа. Валерий Карпин не Гарри Поттер, который придёт с волшебной палочкой и всё наладит в «Динамо». Команда – сложный футбольный организм, не всё так просто», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В своем последнем матче «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (1:1). В следующем туре команда Валерия Карпина встретится ЦСКА. Матч состоится 17 августа. Напомним, Карпин возглавил «Динамо» в летнее трансферное окно.

