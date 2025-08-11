Скидки
«Бавария» согласилась продать Комана в «Аль-Наср» за € 30 млн — Романо

Комментарии

Мюнхенская «Бавария» согласилась продать французского вингера Кингсли Комана в саудовский «Аль-Наср», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х. Ранее игрок уже дал своё согласие на переход.

По информации источника, сумма трансфера составит около 30 млн. Француз пройдёт медицинское обследование и подпишет трёхлетний контракт на этой неделе.

Французский нападающий играет за немецкий клуб с лета 2017 года. За этот период Коман принял участие в 339 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 72 голами и 71 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

