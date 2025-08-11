Евгений Алдонин: «Зенит» сам виноват, что теряет очки, — команда играет без обострений

Российский экс-футболист Евгений Алдонин высказался о неудачном старте «Зенита» в новом сезоне Мир РПЛ. После четырёх стартовых туров команда набрала пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Я бы не сказал, что удивлён плохим стартом сезона со стороны «Динамо», «Спартака» и «Зенита». Питерцы сами виноваты, что теряют очки, учитывая, в каком темпе они играют, — они действуют без обострений. Так очень тяжело вскрыть любую многочисленную оборону соперника. У других команд свои проблемы: в «Динамо» много травмированных и у «Краснодара» свои нюансы. Никто не говорил, что начало чемпионата будет лёгким для клубов и все будут спокойно набирать очки. Пока глупо говорить о претендентах на чемпионство. Пройдёт треть чемпионата, и картина начнёт вырисовываться.

Разговоры о Семаке в «Зените» возникают тогда, когда нет результатов. Ближайший матч со «Спартаком» будет определённым показателем. В команду пришли новые футболисты на лидирующие позиции. Им необходимо время на адаптацию. Но и летняя пауза с отпуском были небольшими, поэтому втягиваться приходится по ходу чемпионата. Старт сезона не удался, но от матча к матчу без паники нужно прогрессировать. Понятно, чем амбициознее клуб, тем болезненнее воспринимаются потери очков», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.