Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: «Локо» и ЦСКА делают всё правильно в преддверии ужесточения лимита на легионеров

Гранат: «Локо» и ЦСКА делают всё правильно в преддверии ужесточения лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ростова» и сборной России Владимир Гранат высказал мнение о введении нового лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Локомотив» и ЦСКА приятно удивляют на старте сезона. Клубы делают всё правильно в преддверии ужесточения лимита на легионеров. Что касается обоймы ЦСКА, иногда большая ротация состава влияет не в лучшую сторону, но у команды должен быть запас кадров в лице квалифицированных футболистов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«С какого перепугу?» Министр спорта РФ Дегтярёв намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android