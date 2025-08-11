Гранат: «Локо» и ЦСКА делают всё правильно в преддверии ужесточения лимита на легионеров

Бывший защитник «Ростова» и сборной России Владимир Гранат высказал мнение о введении нового лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Локомотив» и ЦСКА приятно удивляют на старте сезона. Клубы делают всё правильно в преддверии ужесточения лимита на легионеров. Что касается обоймы ЦСКА, иногда большая ротация состава влияет не в лучшую сторону, но у команды должен быть запас кадров в лице квалифицированных футболистов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.