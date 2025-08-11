Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Глебов: ЦСКА претендует на победу в каждом матче вне зависимости от турнира

Кирилл Глебов: ЦСКА претендует на победу в каждом матче вне зависимости от турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о задачах армейского клуба и личных целях в нынешнем сезоне. По словам Глебова, ЦСКА ставит перед собой задачу выигрывать в каждом матче.

«ЦСКА претендует на победу в каждом матче вне зависимости от турнира. Будем смотреть от игры к игре, где мы и что можем. Поэтому в конце сезона посмотрим, какие у нас будут результаты. Никаких персональных целей перед собой не ставлю. Но, конечно, хотелось бы больше, чем в прошлом сезоне, забить мячей и отдать результативных передач. А так в команде рабочая атмосфера, кто бы ни отметился голом или ассистом», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с московским «Динамо».

Материалы по теме
Алдонин: ЦСКА нужно держаться в лидирующей обойме, а не доверять оптоволокну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android