Кирилл Глебов: ЦСКА претендует на победу в каждом матче вне зависимости от турнира

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о задачах армейского клуба и личных целях в нынешнем сезоне. По словам Глебова, ЦСКА ставит перед собой задачу выигрывать в каждом матче.

«ЦСКА претендует на победу в каждом матче вне зависимости от турнира. Будем смотреть от игры к игре, где мы и что можем. Поэтому в конце сезона посмотрим, какие у нас будут результаты. Никаких персональных целей перед собой не ставлю. Но, конечно, хотелось бы больше, чем в прошлом сезоне, забить мячей и отдать результативных передач. А так в команде рабочая атмосфера, кто бы ни отметился голом или ассистом», – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после четырёх туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с московским «Динамо».