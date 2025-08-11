Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможное введение потолка зарплат в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Общество негодует, когда видит высокие зарплаты футболистов и при этом не видит того футбола, который хочется видеть. В моём понимании, зарплата футболистов может быть более лимитированной, но добавлять им бонусы за зрелищную игру, голы и прочие достижения. Спортсмены других видов спорта могут заработать только на призовых, потому что зарплаты у них очень низкие. Это не в десятки, а в сотни раз меньше, чем в футболе. При этом спортсмены тратят деньги не на развлечения, а на спорт, экипировку и питание.

РФС и клубы сами примут решение, готовы ли они к этим шагам, потому что стимулирующие факторы всегда заставляют пошевелиться. Возможно, наши футболисты будут играть ещё интереснее. Когда я начинаю комментировать такие темы, меня обвиняют, что я завистливая и смотрю в чужой карман. Не хочется выглядеть таким человеком — у меня нет никакой зависти. Футбол с его вниманием и поддержкой болельщиков рядом не стоит с моим видом спорта. Это не вопрос зависти, так всегда было. Даже в СССР футболисты получали в разы больше других спортсменов», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.