CAS подтвердил участие «Лиона» в Лиге Европы в сезоне-2025/2026

Французский «Лион» выступил с заявлением по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу участия клуба в Лиге Европы в нынешнем сезоне.

«Олимпик Лион» приветствует сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда, подтверждающее его участие в Лиге Европы в сезоне-2025/2026. CAS проверила соблюдение клубом правил УЕФА и пришла к выводу, что текущая ситуация не требует никаких изменений.

Это решение окончательно подтверждает позицию, которую «Олимпик Лион» отстаивал на протяжении всей процедуры, и укрепляет его амбиции в Лиге Европы в этом сезоне», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Кристал Пэлас» получил право на участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер клуба Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который также отобрался в турнир.

Регламент УЕФА запрещает клубам с одним владельцем выступать в одном и том же турнире, из-за чего Текстор был вынужден продать 43% акций «Кристал Пэлас».