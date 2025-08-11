Гранат: история Станковича со «Спартаком» может закончиться раньше, чем через пять матчей
Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о победе «Локомотива» над красно-белыми в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу железнодорожников.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Вполне ожидаемо, что «Спартак» проиграл «Локомотиву», потому что команда в не лучших физических и эмоциональных кондициях, а железнодорожники — наоборот, в хорошем состоянии. Сейчас ожидания от «Спартака» превышают происходящее. История Станковича со «Спартаком» может закончиться раньше, чем через пять матчей. Всё в руках и ногах футболистов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
