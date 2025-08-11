Скидки
Титов: «Локо» обыгрывает «Спартак» с 10 российскими игроками — надо доверять своим

Бывший футболист сборной России Егор Титов прокомментировал победу «Локомотива» в матче 4-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Хотел бы отметить ещё одну важную вещь: «Спартак» играет в три российских футболиста и восемь иностранцев. А «Локомотив», который обыгрывает «Спартак», — с 10 российскими футболистами и одним иностранцем. Это о чём говорит? О том, что надо доверять и своим ребятам. «Локомотив» который год доверяет, и мы сейчас видим, что команда идёт уверенно на первом месте.

Я не против иностранцев, они украшают наш чемпионат. Понятно, что топовые иностранцы, которые играют в Европе, к нам не поедут. Но надо уважать и себя, и свой чемпионат, и своих футболистов, и своих тренеров. Это то, что мы видим всё реже и реже. «Локомотив» этим занимается. Нужно отдать им должное, что команда играет, а российские футболисты отдают и забивают. Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» обратил внимание и на наших воспитанников. Понятно, что на Станковича идёт давление. Как я знаю, он требует усиления. Ему покупают футболистов, значит, они должны играть. Но не надо забывать, что есть наши воспитанники. Надеюсь, что в скором времени у нас что-то поменяется в лучшую сторону для наших воспитанников», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

