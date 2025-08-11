Мамаев: не понимаю, как можно не платить большую зарплату Батракову или Глушенкову

Бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев отреагировал на возможное введение потолка зарплат в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что потолок зарплат по примеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может быть ориентиром для российского футбола.

«Не знаю, возможно ли это вообще реализовать в РПЛ. Для этого нужно менять всю систему. Сразу появится вопрос: как привезти сильных легионеров, которых сейчас покупают наши топ-клубы? Не совсем понятно, как его выравнять для всех команд. Конечно, профессионалы должны разобраться, насколько это необходимо и правильно.

Вопрос с завышенными зарплатами россиян из-за лимита всегда был, есть и будет. Когда я был игроком, эта тема всплывала постоянно. Я не понимаю, как можно не платить большую зарплату Батракову, Глушенкову или Кисляку. Эти ребята играют ключевую роль в своих клубах и дают результат. Если игроки недотягивают до высокого уровня, у них априори не может быть больших зарплат. У нас же не 10 россиян должны в стартовом составе играть», — приводит слова Мамаева Sport24.

Напомним, действующий чемпион России по футболу — «Краснодар». Новый сезон Мир РПЛ стартовал 18 июля, завершится турнир 17 мая.