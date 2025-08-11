Суперкомпьютер спрогнозировал итоговое место «Зенита» в РПЛ сезона-2025/2026
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы санкт-петербургского «Зенита» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
Наиболее вероятный исход для «Зенита» — первое место.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Зенита»:
- 1-е место — 21,2%;
- 2-е место — 20,3%;
- 3-е место — 17,9%;
- 4-е место — 14,6%;
- 5-е место — 10,2%;
- 6-е место — 6,6%;
- 7-е место — 4,0%;
- 8-е место — 2,3%;
- 9-е место — 1,5%;
- 10-е место — 0,8%;
- 11-е место — 0,4%;
- 12-е место — 0,2%;
- 13-е место — 0,1%;
- 14-е место — 0%;
- 15-е место — 0%;
- 16-е место — 0%.
Напомним, по итогам стартовых туров «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
