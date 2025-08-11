Суперкомпьютер спрогнозировал итоговое место «Зенита» в РПЛ сезона-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы санкт-петербургского «Зенита» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Наиболее вероятный исход для «Зенита» — первое место.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Зенита»:

1-е место — 21,2%;

2-е место — 20,3%;

3-е место — 17,9%;

4-е место — 14,6%;

5-е место — 10,2%;

6-е место — 6,6%;

7-е место — 4,0%;

8-е место — 2,3%;

9-е место — 1,5%;

10-е место — 0,8%;

11-е место — 0,4%;

12-е место — 0,2%;

13-е место — 0,1%;

14-е место — 0%;

15-е место — 0%;

16-е место — 0%.

Напомним, по итогам стартовых туров «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.