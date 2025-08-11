Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: у «Динамо» проблемы с построением игры — футболисты с трудом продвигают мяч

Шаронов: у «Динамо» проблемы с построением игры — футболисты с трудом продвигают мяч
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о результатах московского «Динамо» на старте нового сезона. После четырёх туров Мир РПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков.

«У «Динамо» есть проблема с большим количеством травмированных футболистов, играющих на ключевых позициях. Центральная ось – очень важные игроки. При этом динамовцы испытывают проблемы с построением игры — футболисты с трудом продвигают мяч. Судя по интервью Карпина, он был доволен игрой с «Сочи», но не был доволен матчем с «Краснодаром». Когда команда будет играть так, как хочет Валерий Георгиевич, травмированные вернутся и все начнут прогрессировать, «Динамо» может показывать другие результаты», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Крупные продажи «Динамо» с ЦСКА и солидная подмога «Крыльям». Трансферы недели в РПЛ
Крупные продажи «Динамо» с ЦСКА и солидная подмога «Крыльям». Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android