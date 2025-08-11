Шаронов: у «Динамо» проблемы с построением игры — футболисты с трудом продвигают мяч

Российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о результатах московского «Динамо» на старте нового сезона. После четырёх туров Мир РПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков.

«У «Динамо» есть проблема с большим количеством травмированных футболистов, играющих на ключевых позициях. Центральная ось – очень важные игроки. При этом динамовцы испытывают проблемы с построением игры — футболисты с трудом продвигают мяч. Судя по интервью Карпина, он был доволен игрой с «Сочи», но не был доволен матчем с «Краснодаром». Когда команда будет играть так, как хочет Валерий Георгиевич, травмированные вернутся и все начнут прогрессировать, «Динамо» может показывать другие результаты», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.