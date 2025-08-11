«Я разочарован». Ван Дейк — о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк осудил фанатов, прервавших минуту молчания в память о погибшем одноклубнике Диогу Жоте перед началом матча за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.).

«Да, я разочарован. Это единственное, что я могу сказать. Не знаю, кто это сделал, но это ужасно. Многие пытались показать этим фанатам, что в такие моменты нужно соблюдать тишину. Но это, очевидно, не сработало. Обидно это слышать, но, если эти люди могут пойти домой и быть довольными собой, что ж...» – приводит слова ван Дейка Goal.

Напомним, перед началом игры на «Уэмбли» состоялась минута молчания в память о погибших в ДТП форварде «красных» Диогу Жоте и его брате Андре Тейшейра да Силве, выступавшем за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии. Однако часть болельщиков «Кристал Пэлас» подняла шум, из-за которого арбитру пришлось прервать церемонию.