«Я разочарован». Ван Дейк — о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк осудил фанатов, прервавших минуту молчания в память о погибшем одноклубнике Диогу Жоте перед началом матча за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.).

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

«Да, я разочарован. Это единственное, что я могу сказать. Не знаю, кто это сделал, но это ужасно. Многие пытались показать этим фанатам, что в такие моменты нужно соблюдать тишину. Но это, очевидно, не сработало. Обидно это слышать, но, если эти люди могут пойти домой и быть довольными собой, что ж...» – приводит слова ван Дейка Goal.

Напомним, перед началом игры на «Уэмбли» состоялась минута молчания в память о погибших в ДТП форварде «красных» Диогу Жоте и его брате Андре Тейшейра да Силве, выступавшем за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии. Однако часть болельщиков «Кристал Пэлас» подняла шум, из-за которого арбитру пришлось прервать церемонию.

