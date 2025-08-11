Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» может перехватить трансферную цель «Челси» на замену Савио — Тавольери

«Манчестер Сити» может перехватить трансферную цель «Челси» на замену Савио — Тавольери
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» вступил в борьбу за атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети X. По данным источника, «горожане» возобновили контакты с агентом игрока Али Баратом, чтобы попытаться перехватить трансферную цель «Челси».

Сообщается, что интерес к Хави Симонсу со стороны «Манчестер Сити» вызван возможным уходом из команды бразильского вингера Савио. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в его услугах заинтересован «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Хави Симонс интересен «Челси», а переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. По данным СМИ, игрок сборной Нидерландов не тренируется с «РБ Лейпциг» в ожидании трансфера.

Материалы по теме
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android