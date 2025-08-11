«Манчестер Сити» может перехватить трансферную цель «Челси» на замену Савио — Тавольери

Английский «Манчестер Сити» вступил в борьбу за атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети X. По данным источника, «горожане» возобновили контакты с агентом игрока Али Баратом, чтобы попытаться перехватить трансферную цель «Челси».

Сообщается, что интерес к Хави Симонсу со стороны «Манчестер Сити» вызван возможным уходом из команды бразильского вингера Савио. По информации инсайдера Фабрицио Романо, в его услугах заинтересован «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Хави Симонс интересен «Челси», а переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. По данным СМИ, игрок сборной Нидерландов не тренируется с «РБ Лейпциг» в ожидании трансфера.