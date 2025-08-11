Скидки
Титов: отменённый пенальти на Жедсоне повлиял на результат матча «Локомотив» — «Спартак»

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался об отменённом пенальти на полузащитнике красно-белых Жедсоне Фернандеше в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Момент с отменённым пенальти Жедсона: если это не пенальти, то что тогда пенальти? Счёт 1:0, забивает «Спартак», и совсем другая игра. У меня масса вопросов по поводу судейства, VAR, кто и куда поставил ногу — для меня это непонятно. Уверен, что многие специалисты, которые могут оценивать судейство, скажут: если это не пенальти, то что? Иванов отсудил неплохо. Нареканий никаких не может быть, вопрос только по пенальти с Жедсоном. Хотя он назначил пенальти и сделал абсолютно правильно. Люди, которые сидели на VAR… Даже не хочу вспоминать, кто там сидел.

Но уверен, что этот момент повлиял на результат матча. Однако это ни в коем случае не умаляет достоинств «Локомотива». Команда организована, здорово бежит, в полном порядке сегодня Батраков. Дай бог, чтобы парень продолжал в том же духе. Уверен, за ним наблюдают многие европейские клубы, скауты и агенты. Но ему рано ещё об этом думать. Пусть играет, получает удовольствие и наслаждается футболом», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

