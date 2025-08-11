Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» сможет выкупить Грилиша у «Ман Сити» после аренды за € 57,7 млн — The Athletic

«Эвертон» сможет выкупить Грилиша у «Ман Сити» после аренды за € 57,7 млн — The Athletic
Комментарии

У «Эвертона» будет право выкупа полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша после аренды за £ 50 млн (€ 57,7 млн). Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы согласовали аренду 29-летнего футболиста, который сможет стать постоянным игроком команды летом 2026 года. Отмечается, что уже сегодня, 11 августа, Грилиш пройдёт медосмотр. Ранее сообщалось, что «Эвертон» не планирует оставлять игрока на постоянной основе.

Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года. В 32 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 28 млн.

Материалы по теме
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android