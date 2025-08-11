«Эвертон» сможет выкупить Грилиша у «Ман Сити» после аренды за € 57,7 млн — The Athletic

У «Эвертона» будет право выкупа полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша после аренды за £ 50 млн (€ 57,7 млн). Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы согласовали аренду 29-летнего футболиста, который сможет стать постоянным игроком команды летом 2026 года. Отмечается, что уже сегодня, 11 августа, Грилиш пройдёт медосмотр. Ранее сообщалось, что «Эвертон» не планирует оставлять игрока на постоянной основе.

Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года. В 32 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 28 млн.