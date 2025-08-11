Скидки
Защитник «Локомотива» Рамирес высказался о несостоявшемся переходе в «Сочи»

Комментарии

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес дал комментарий на тему своего несостоявшегося перехода в «Сочи» этим летом. С 2023 года футболист выступал за венгерский «Ференцварош».

— Вы же должны были перейти в «Сочи», но выбрали «Локомотив». Почему переход в сочинский клуб сорвался?
— Сложный вопрос, тяжело ответить. Просто в какой‑то момент появился вариант с «Локомотивом».

— В «Ференцвароше» считают, что ты, так скажем, кинул их, ведь они тебя бесплатно отпускали именно в «Сочи».
— Неважно, что они говорят. Для меня важно, что я имею сейчас, и мысли у меня сейчас – только об игре за «Локомотив», — приводит слова Рамиреса «Матч ТВ».

