«Байер» объявил о трансфере ещё одного голкипера

Леверкузенский «Байер» объявил о трансфере немецкого голкипера Яниса Бласвиха. Как сообщает официальный сайт клуба, с 34-летним вратарём был заключён контракт до лета 2027 года. По данным СМИ, «Байер» заплатил «РБ Лейпциг» за трансфер вратаря € 2 млн.

Напомним, ранее к команде присоединился нидерландский вратарь Марк Флеккен. «Брентфорд» заработал на его продаже € 10 млн. Основной вратарь «Байера» в минувшем сезоне Лукаш Градецки перебрался в «Монако» за € 3 млн, а его сменщик Матей Коварж перешёл на правах аренды в ПСВ.

Янис Бласвих принадлежал «РБ Лейпциг» с лета 2022 года. Сезон-2024/2025 он провёл на правах аренды в чемпионате Австрии в составе клуба «Ред Булл Зальцбург».