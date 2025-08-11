Скидки
Роман Шаронов назвал психологию главной проблемой «Спартака»

Роман Шаронов назвал психологию главной проблемой «Спартака»
Комментарии

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о причинах нынешних показателей московского «Спартака».

«Проблемы «Спартака» — в психологии: реакция главного тренера команды на тот или иной эпизод. Всё это передаётся футболистам, поэтому не получается выстроить ту игру, которая была. При этом красно-белые совершают грубые ошибки в обороне», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После четырёх туров текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице с четырьмя очками. В стартовых турах эта команда победила махачкалинское «Динамо» (1:0), уступила «Балтике» (0:3), сыграла вничью с «Акроном» (1:1) и уступила «Локомотиву» (2:4).

