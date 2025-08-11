Скидки
«Ман Сити» может подписать вингера «Реала» Родриго после ухода Грилиша и Савио — Романо

«Манчестер Сити» рассматривает возможность трансфера крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса после вероятного ухода из английского клуба Джека Грилиша, Джеймса Макати и Савио. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является давним поклонником бразильского футболиста. «Сливочные» не будут препятствовать уходу игрока, если он этого захочет. Отмечается, что «Реал» запросит за Родриго около € 100 млн.

В минувшем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

