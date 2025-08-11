«Какого‑то приоритета нет». Агент Антона Миранчука — о будущем игрока

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, высказался на тему возможного будущего футболиста. Игрок провёл в запасе две предыдущие игры чемпионата Швейцарии.

— Что наиболее вероятно? Что Миранчук останется в «Сьоне» или уйдёт в другой клуб?

— Футбол — это такая штука, когда говорить о какой‑либо вероятности очень сложно. Трансферное окно открыто, решение в рамках трансферного окна может быть принято одно или другое. Сейчас же говорить, что есть какие‑то конкретные шаги в какую‑то сторону, тоже нельзя. Так что давайте пока просто со стороны посмотрим.

— Но у него больше желания показать себя в Европе или он готов к возвращению в Россию? Тем более если говорить про то же «Динамо», об интересе которого известно.

— Наверное, тут надо говорить без привязки к Европе, какому‑то другому чемпионату, в том числе российскому. Всё будет зависеть от предложения. Насколько это будет амбициозный клуб, насколько клуб будет готов предоставить определённые финансовые возможности игроку. Потому какого‑то жёсткого приоритета нет, наверное — Европа, Россия, или какая‑то другая страна… Надо будет отталкиваться от конкретного предложения конкретного клуба, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».