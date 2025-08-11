Скидки
Титов: матч с «Зенитом» — определяющий для «Спартака» и тренерского штаба

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о результатах красно-белых на старте сезона-2025/2026, а также поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 16 августа, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Что касается «Спартака» и Станковича, то мне не понравилась стычка после первого тайма. Опять эмоции, что-то не устраивает. Не знаю, почему это происходит. Для меня это большая загадка. Но для тренерского штаба и сегодняшнего «Спартака» матч с «Зенитом» — определяющий. Если будет победа, это одна история. Если получится иной результат, то для «Спартака» по очкам и турнирной ситуации это будет катастрофа. Буду искренне переживать и надеюсь, что всё окажется хорошо», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После четырёх туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка. В мае красно-белые продлили контракт с главным тренером Деяном Станковичем до лета 2027 года.

