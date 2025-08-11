Скидки
«Атлетико» объявил о приобретении форварда «Наполи» Джакомо Распадори

«Атлетико» объявил о приобретении форварда «Наполи» Джакомо Распадори
Комментарии

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». О трансфере 25-летнего футболиста официально объявила пресс-служба испанского клуба. По данным СМИ, «Наполи» получил за трансфер € 22 млн.

Распадори прошёл медицинский осмотр для «Атлетико», после чего заключил с «матрасниками» пятилетний контракт.

«Добро пожаловать, Джакомо!» — говорится в сообщении пресс-службы мадридцев на официальном сайте «Атлетико».

Распадори перебрался в «Наполи» из «Сассуоло» летом 2022 года. За его аренду неаполитанцы заплатили € 5 млн. Год спустя форвард был выкуплен за € 28 млн. За три года в «Наполи» Распадори стал двукратным чемпионом Италии (2022/2023, 2024/2025).

