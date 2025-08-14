Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Астана — Лозанна: во сколько начало матча Лиги конференций 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Астана» — «Лозанна»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Астаной» (Казахстан) и «Лозанной» (Швейцария). Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матчей Лиги конференций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
0 : 2
Лозанна
Лозанна, Швейцария
0:1 Леквейри – 48'     0:2 Дьяките – 66'    
Удаления: Эбон – 86' / нет

Первый матч между командами закончился со счётом 3:1 в пользу «Лозанны». За швейцарский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Джейми Роше, нападающие Кали Сене и Альбан Айдини. Единственный гол казахстанской команды забил полузащитник Иван Башич.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
