«Астана» — «Лозанна»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Астаной» (Казахстан) и «Лозанной» (Швейцария). Игра пройдёт на стадионе «Астана-Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Первый матч между командами закончился со счётом 3:1 в пользу «Лозанны». За швейцарский клуб забитыми мячами отметились полузащитник Джейми Роше, нападающие Кали Сене и Альбан Айдини. Единственный гол казахстанской команды забил полузащитник Иван Башич.

