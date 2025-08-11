Сборная России проведёт товарищеские матчи с Перу и Чили в ноябре

Мужская сборная России по футболу проведёт две товарищеские встречи с командами из Южной Америки в период учебно-тренировочных сборов, с 12 по 15 ноября. Как сообщает официальный сайт РФС, подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Перу 12 ноября и с Чили — 15-го. Соперники России встретятся друг с другом в очном матче 18 ноября.

Расписание ноябрьских матчей:

12 ноября. Россия – Перу;

15 ноября. Россия – Чили;

18 ноября. Чили – Перу.

Сборная Перу – финалист Кубка Америки 2019 года. Команда участвовала в чемпионате мира в России в 2018 году. Два последних матча в отборочном турнире ЧМ-2026 с Колумбией и Эквадором в июне перуанцы сыграли вничью. Сборная занимает 42-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Национальная команда Чили – двукратный победитель Кубка Америки. В розыгрышах 2015 и 2016 годов чилийцы в финалах дважды одолели Аргентину. Сборная занимает 57-ю строчку в рейтинге ФИФА.