Экс-тренер «Зенита» Рапопорт объяснил поражение команды в матче с «Ахматом»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Ахмата» (0:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«У «Зенита» просто не получилась игра с «Ахматом». Грозненцы очень хорошо подготовились к встрече тактически. Их защита, когда действовал Соболев, выиграла практически все верховые мячи. Когда вышел Кассьерра, появилось два момента, где выручил Шелия. Но главная проблема «Зенита» — очень медленно переходят в атаку. Наши защитники играют накоротке, пока дойдём до чужой штрафной, соперник там уже окопался. Быстрый выход из обороны очень важен. Игроки «Зенита, в том числе Вендел и Жерсон, ещё не готовы. Как только они наберут кондиции, «Зенит» начнёт выигрывать», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.