Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт объяснил поражение команды в матче с «Ахматом»

Экс-тренер «Зенита» Рапопорт объяснил поражение команды в матче с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Ахмата» (0:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«У «Зенита» просто не получилась игра с «Ахматом». Грозненцы очень хорошо подготовились к встрече тактически. Их защита, когда действовал Соболев, выиграла практически все верховые мячи. Когда вышел Кассьерра, появилось два момента, где выручил Шелия. Но главная проблема «Зенита» — очень медленно переходят в атаку. Наши защитники играют накоротке, пока дойдём до чужой штрафной, соперник там уже окопался. Быстрый выход из обороны очень важен. Игроки «Зенита, в том числе Вендел и Жерсон, ещё не готовы. Как только они наберут кондиции, «Зенит» начнёт выигрывать», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!
Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android